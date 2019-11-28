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2019-11-28 رياح وأتربة على المدينة المنورة من التاسعة صباحًا حتى الخامسة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, تضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الـ 5 مساءً. شارك الخبر







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