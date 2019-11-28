غبار وأمطار على نجران حتى التاسعة

2019-11-28

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية، وشمل التنبيه محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

شارك الخبر







