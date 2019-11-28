السعودية اليوم / مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بحائل يلتقي مدير شرطة المنطقة



حائل 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل الشيخ صالح بن علي الزبيدي أمس, مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي وذلك بمقر الشرطة بحائل .

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتأكيد على تكاملية العمل وزيادة التنسيق بين الهيئة والشرطة, بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات المشتركة بما يحقق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمـواطن والمقيم.

وفي نهاية اللقاء ثمن الشيخ الزبيدي جهود منسوبي الشرطة بالمنطقة وما يقومون به من تعاون مع فرع الهيئة بحائل.

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09:46ت م

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