السعودية اليوم / " يسّر " يعزز الاستفادة من البيانات المفتوحة ويكرم الفائزين بـ" ـداتاثون البيانات المفتوحة"



الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

أكد برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" أهمية الاستفادة من البيانات المفتوحة في تحقيق النمو الاقتصادي، وأنها باتت تشكل جانباً من أهم جوانب دعم الاقتصاد الوطني، من خلال دورها في تمكين متخذي القرار من الوصول إلى قرارات تنموية صحيحة بالاستناد على معلومات دقيقة، مما يسهم في وجود مشاريع تنموية فعالة بعيداً عن العشوائية، وبالتالي رسم مسيرة تنموية متزنة في جميع القطاعات.

ومؤخراً قام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية " يسّر " بتنظيم تحدي "داتاثون البيانات المفتوحة" الذي اختتم بداية الأسبوع الجاري بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمدينة الرياض، في فعالية شهدت إقبالاً ملحوظاً في أوساط العاملين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ذكر برنامج " يسّر " أن إجمالي المتقدمين لخوض التحدي وصل إلى 400 متقدم شارك 100 منهم في تشكيل فرق العمل التي انخرطت على مدار 48 ساعة للفوز في هذا التحدي، وذلك عبر الاستفادة من البيانات التي قدمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وبين مساعد الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس هشام آل الشيخ ، أن " يسّر " سعى من خلال إقامة تحدي " داتاثون البيانات المفتوحة " إلى تمكين مجتمع البيانات المفتوحة وتحفيز العمل على هذه البيانات، من خلال إعطاء الفرصة للعاملين في هذا المجال وتسهيل التواصل بينهم، فضلاً عن الإسهام في تنمية الكوادر الوطنية من أبناء وبنات الوطن، وبناء مجتمع حيوي منتج، وتعزيز التحول الرقمي، وذلك تطبيقاً لتوجه الدولة - رعاها الله - التي نصت في رؤيتها على ( كما سندعم استعمال التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية مثل منصات مشاركة البيانات).

وبلغ عدد الأفكار والمشاريع التي قدمتها فرق العمل خلال التحدي 21 مشروعاً نالت استحسان لجنة التحكيم التي ضمت مجموعة من المتخصصين في مجال التحول الرقمي والبيانات المفتوحة، حيث وقع الاختيار على ثلاثة مشاريع لتتنافس على المراكز الثلاث المحددة للفوز بهذا التحدي.

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