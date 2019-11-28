السعودية اليوم / تعليم حائل يختتم برنامج مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية الفنية



حائل 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

اختتم أمس برنامج مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية الفنية الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بحائل على مدى ثلاثة أيام, وذلك بمنتزه السمراء الترفيهي بحائل .

وأوضح رئيس قسم التربية الفنية بالإدارة العامة للإشراف التربوي محمد الجاسر أن الملتقى الذي استهدف رؤساء ورئيسات ‏أقسام التربية الفنية من مناطق ومحافظات المملكة خرج بعدد من التوصيات التي - بحول الله - سوف تسهم في تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية الفنية منها ‏التركيز على نواتج مخرجات التربية ألفنية والتأكيد على الاهتمام بمهارات التفكير العليا وكذلك حل المشكلات و إعادة تقييم نواتج الجدول التحصيلي بحيث يتوافق مع الاتجاهات التربوية الحديثة ‏.

وقدم الجاسر شكره الجزيل لتعليم حائل ممثلاً بإدارة الإشراف التربوي على كافة الجهود المبذولة لاستضافتهم هذا اللقاء ‏وكذلك رؤساء ورئيسات أقسام التربية الفنية على حضورهم ومشاركاتهم ألفعالة فيه.

وفي نهاية البرنامج تم تكريم جميع المشاركين بشهادات شكر وتقدير من إدارة تعليم حائل.

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09:05ت م

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