السعودية اليوم / بدء القبول للفصل الدراسي الثاني في " كلية المسجد النبوي"



المدينة المنورة 01 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م واس

أعلنت كلية المسجد النبوي بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالكلية للفصل الدراسي الثاني بالعام الدراسي 1441هـ ابتداءً من اليوم الخميس, ويستمر حتى يوم السبت 2 جمادى الأولى المقبل.

وأفادت وحدة القبول والتسجيل في الكلية أن التسجيل للفصل الدراسي الثاني بالعام الدراسي 1441هـ سيكون مخصصاً للطلاب فقط, وفي خمسة أقسام علمية تشمل " قسم القرآن وعلومه، وقسم الشريعة، وقسم السنة وعلومها، وقسم العقيدة وقسم اللغة العربية ".

يذكر أن الكلية تمكن طلبة العلم الحاصلين على الشهادة الثانوية من مواصلة دراستهم الجامعية في أحد أقسامها, من دون اشتراط سن معينة للطالب، وتمنح الخريجين منها الإجازة العالية (البكالوريوس).

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08:58ت م

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