السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كمبوديا يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الكمبودي



بنوم بنه 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية ومملكة كمبوديا سعود بن فهد السويلم في العاصمة بنوم بنه، رئيس الجمعية الوطنية الكمبودي سامديش هنج سامرين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها.

// انتهى //

08:46ت م

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