السعودية | “الحصيني” يكشف عن توقعاته بشأن الحالة الجوية في إجازة الأسبوع.. ويوجه رسالة لمحبي التنزه والرحلات البرية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الحصيني” يكشف عن توقعاته بشأن الحالة الجوية في إجازة الأسبوع.. ويوجه رسالة لمحبي التنزه والرحلات البرية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:51 صباحًا, 28 نوفمبر 2019 م المناطق_الرياض كشف الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن طقس إجازة الأسبوع من 1 / 4 / 1441هـ إلى 3 / 4 / 1441هـ، . مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون الأجواء جيدة معتدلة نهارًا باردة ليلاً.

وقال “الحصيني” لمحبي التنزه والرحلات البرية: “اكشتوا واحتاطوا الأماكن المفتوحة”، ناصحًا بارتداء ملابس شتوية متوسطة لسكان الرياض والقصيم والشمالية والجوف وحائل ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية”.

وأضاف : ويفضل ارتداء ملابس شتوية خفيفة لأهالي المدينة والشرقية، أما السواحل الغربية ومكة فالملابس المناسبة لأجوائها الملابس الربيعية.

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