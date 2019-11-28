توقعات جديدة بشأن سعر تداول أرامكو

2019-11-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، أنه مع الإقبال المتزايد أمس الأربعاء واليوم على اكتتاب أرامكو من قبل المستثمرين الأفراد، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة تغطية الاكتتاب إلى 3 مرات لشريحة الأفراد.

وتوقع الرقيب في مقابلة مع قناة “العربية”، أن يكون السعر النهائي لسهم أرامكو عند 32 ريالاً، بعائد توزيعات عند 4.5% على أساس توزيعات الأرباح عند 75 مليار ريال، وهذا برأيه سيشكل فرصة إيجابية للمستثمرين والصناديق الاستثمارية بالدخول في سهم أرامكو لاسيما مع تراجع أسعار الفائدة والعائد على السندات.

وبحسب توقعاته، واستناداً إلى النظرة المستقبلية الإيجابية لشركة أرامكو، فإن العائد على الاستثمار في سهم أرامكو قد يصل إلى 6 و6.5% في العامين أو الـ3 أعوام المقبلة.

وبالنسبة إلى رسوم البنوك المشاركة، قال الرقيب: “أعتقد أن البنوك ستمول شريحة الأفراد ما بين مليار إلى 3 مليارات ريال بحسب كل مصرف، وإذا كانت الرسوم والفائدة 1% فهذا سيعطيها ربحية عالية خلال مرحلة الاكتتاب، وستنعكس على نتائج بالربع الرابع وفي الفترة القادمة”.

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وعن التقديرات للسهم بعد إدراج أرامكو، توقع الرقيب أن سعر سهم أرامكو سيتداول عند حدود 37 ريالاً، وأن وزن أرامكو بمؤشر تداول سيكون 11%، لافتاً إلى أن مؤشر السوق السعودية سيترفع بنحو 15% وسيتجاوز الـ9,000 نقطة.

وأعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) التي تدير الاكتتاب لشركة “أرامكو السعودية”- مساء أمس الأربعاء – عن نتائج اكتتاب الأفراد.

وأوضحت، الشركة، في بيان لها، أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 3,717,666 مكتتباً بعدد أسهم بلغ إجماليها 1,017,816,380 سهماً، والتي تمثل 32,570,124,160 ريالاً سعودياً. وأفادت أن نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد كانت 1.60% عبر الهاتف المصرفي، و23.03% عبر الصراف الآلي، و38.08% عبر المصرفية الإلكترونية، و37.29% عبر الفروع. يشار إلى أن آخر يوم لاكتتاب الأفراد هو اليوم الخميس مطلع شهر ربيع الآخر 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م.

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