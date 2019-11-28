السعودية | ولي العهد السعودي يواصل زيارته الرسمية للإمارات

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يواصل زيارته الرسمية للإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، زيارته الرسمية للإمارات، والتي ستتضمن مباحثات مع كبار المسؤولين الإماراتيين.

ويجري ولي العهد السعودي اليوم محادثات مع نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وستكون مواضيع المنطقة حاضرة في المحادثات الثنائية والموسعة.

وكان ولي العهد السعودي ترأس أمس وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي.

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الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي

ولي عهد أبوظبي شدد على مضي بلاده قدماً مع السعودية نحو التعزيز الكامل للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، التي وصفها بعلاقة دم ومصير مشترك، وبأنها تزهو سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً.

جانب من اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي

الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان عقب التوقيع على مذكرات التفاهم

أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي شهدت توقيعاً على مذكرات تفاهم في مجالات الأمن الغذائي، والصحة والثقافة، والفضاء.

كما جرى استعراض 7 مبادرات استراتيجية ومنها مشروع المصفاة العملاقة الجديدة، واستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، والعملة الرقمية المشتركة، والتأشيرة السياحية المشتركة، والأمن السيبراني، ومجلس الشباب السعودي الإماراتي.

صورة لأعضاء المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي يتوسطهم الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد

وأكد ولي العهد السعودي أن العام 2020 هو عام الإنجازات، فالسعودية تترأس مجموعة العشرين، والإمارات تحتضن معرض "إكسبو"، وهو ما اعتبره الأمير دليلاً على مكانة البلدين المرموقة عالمياً.