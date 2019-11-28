اقتصادي / وكالة "ستاندرد آند بورز" تبقي التصنيف الائتماني لأستراليا عند مستواه الممتاز



كانبيرا 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لأستراليا عند مستوى AAA الممتاز.

وتمتلك أستراليا أعلى تصنيف ائتماني على الإطلاق (AAA)، ضمن قائمة محدودة تشمل 11 دولة فقط في العالم.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير إن الفائض المالي القوي كان الأساس للحفاظ على تصنيف أستراليا الحالي.

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07:29ت م

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