النفط يهبط بعد نمو مخزون الخام الأمريكي

الخميس 28 نوفمبر 2019

تراجع النفط، الأربعاء، بعد تقرير يظهر نمو مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين قفزت مخزونات البنزين وسجل الإنتاج مستوى قياسيا جديدا.



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وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 64.06 دولار للبرميل، بانخفاض 21 سنتا. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 58.11 دولار للبرميل، منخفضا 30 سنتا.

وتراجعت أحجام تداول غرب تكساس قبيل عطلة عيد الشكر الأمريكي.

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وزادت مخزونات الخام الأمريكية 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع تسجيل الإنتاج مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.9 مليون برميل يوميا وتباطؤ استهلاك مصافي التكرير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

وكان المحللون يتوقعون تراجعا قدره 418 ألف برميل في استطلاع رويترز.

وكان البيان الأشد دفعا للمراهنة على انخفاض الأسعار في تقرير إدارة المعلومات هو مخزونات البنزين التي زادت 5.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة 1.2 مليون برميل.

وهبطت عقود البنزين الأمريكية 3.63 سنت أو 2.1% إلى 1.67 دولار للجالون.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه لاستشارات التداول، في مذكرة، "تقدير إدارة المعلومات الذي يشير لزيادة جديدة في إنتاج الخام إلى 12.9 (مليون برميل يوميا) قدم على ما يبدو حافزا كبيرا للبيع اليوم.. عقود البنزين ضغطت على باقي المجمع نتيجة لزيادة أكبر من المتوقع بكثير في مخزون البنزين".