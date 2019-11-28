تطبيق Repeat Button for YouTube‏ الجديد لتكرار الفيديو في تطبيق يوتيوب وأكثر

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يُعدّ Repeat Button for YouTube تطبيقًا يوفر عنصر واجهة مستخدم يسمح لك بتكرار مقطع فيديو في تطبيق يوتيوب دون الحاجة إلى القيام بذلك يدويًا، كما ويوفّر إمكانية الانتقال إلى بداية الفيديو الذي يتم تشغيله حاليًا بلمسة واحدة، أيضًا يعمل التطبيق مع “يوتيوب جو” ولديه ثلاثة أزرار رئيسية ومهمتها كالتالي.

الزر الأوّل يُستخدم لتمكين التكرار التلقائي للفيديو الذي يتم تشغيله حاليًا أو حتى تعطيله، أما الزر الثاني فهو للرجوع إلى بداية الفيديو الحالي، أما الزر الثالث والأخير، فتتمثّل مهمته في طي الأداة المصغرة في الهامش الأيسر عندما لا تحتاج إليها.

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كما ويُوفّر معه التطبيق قطعة مُصغّرة “ويدجت” لتكرار مقاطع الفيديو تلقائيًا على يوتيوب بحرية على شاشات الهاتف الذكي من خلال لمسها بضغطة طويلة، مع إمكانية الاختيار بين 7 أبعاد محددة مسبقًا، ومن المهم الإشارة إلى أن تطبيق Repeat Button for YouTube لن يعملإلا إذا لم تقم بالتمرير داخل الفيديو بينما يكون التكرار التلقائي نشطًا، علاوة على ذلك..، لا يمكن تكرار الفيديو أو ترجيعه عندما يكون مقطع الفيديو في شاشة منبثقة.

أخيرًا، يتوفّر Repeat Button for YouTube‏ للتحميل مجّانًا على جوجل بلاي، على أن يدعم أجهزة أندرويد العاملة بإصدار 7.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Repeat Button for YouTube‏ على جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد.

