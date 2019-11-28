تسريب تصميم لهاتف سامسونج جالكسي S11+ يكشف عن كاميرا خماسية بالخلف

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كالعادة، تبدأ تسريبات سلسلة جالكسي S بالظهور بشكل أكبر مع نهاية العام تمهيدًا لإطلاق الهاتف في بداية العام اللاحق، وهو ما حصل ما وصول تسريبات نسخة هاتف S11+ بعد ظهور تسريبات النسخة العادية ونسخة e المصغرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتكشف عن تصميم مميز من الأمام ومتشابه لكن مع تصميم متباين في الخلف بسبب الكاميرات.

هذه المرة يظهر جالكسي S11+ بتصميم مختلف في منطقة الكاميرا التي تحتوي 5 عدسات وفلاش وعلى ما يبدو مستشعري إضاءة.

وبحسب التقارير المختلفة، فإن الهاتف سيحمل عدسة أساسية مع مستشعر 108 ميجابايت مثلما رأيناه مع هاتف شاومي CC9 الأخير، وسيكون قادرًا على تصوير فيديو بدقة فائقة جدًا 8K، كما من المرجح أن يأتي بتقنية الجيل الخامس 5G مع أحدث معالجات كوالكوم، وربما يأتي مع تقنية شحن سريع 25 واط على الأقل بعد أن لازمت تقنية الشحن السريع 15 واط لهواتف السلسلة في السنوات الماضية.



مختلفة وتصميم مشابه في S11 و S11e

كانت التسريبات السابقة من نفس المصدر (OnLeaks) والذي لديه سجل حافل بذلك،قد كشفت عن كاميرا مختلفة بنسخة جالكسي S11.

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Galaxy S11

فبحسب التسريب، يحمل الهاتف كاميرا بثلاث عدسات متراصة عموديًا بالطرف العلوي وبجانبها سطر أخر مع عدسة رابعة وفلاش ومستشعر ضوئي.

لكن من ناحية أخرى، كان التصميم متشابهًا مع نسخة بلس من الأمام والأطراف وخاصة ثقب الكاميرا في الشاشة الأمامية.

أما هاتف S11e فوفقًا لتسريبات نفس المصدر، فإنه يحمل 3 كاميرات خلفية فقط متراصة عموديًا وبجانبها فلاش ومستشعر ضوئي.

S11e

على العموم، لم تظهر أي تسريبات توضح سبب استخدام شركة سامسونج لشكل الكاميرا في الصور (إن صح) بهذه الطريقة..، لكن على الأرجح أن زيادة التنافس على الكاميرا في سوق الهواتف الرائدة يجعلها تضيف المزيد من الخصائص للمساهمة في تحسين الجودة على حساب التصميم.

