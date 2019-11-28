توتير تعطى مهلة حتى 11 ديسمبر المقبل للحسابات غير النشطة قبل حذفها

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أرسلت شركة تويتر إنذارات عبر البريد الإلكتروني لأصحاب الحسابات غير النشطة تفيد بأنها ستقوم بحذف حساباتهم وتحرير أسماء المستخدمين خاصتهم للمستخدمي المنصة في حال عدم تسجيلهم الدخول مرة أخرى قبل 11 ديسمبر المقبل.

بحيث أن كل مستخدم متواجد على المنصة ولم يسجل الدخول منذ ستة أشهر سيكون تحت وطأة الإنذار وعرضة لحذف حسابه، وقالت تويتر أن خطوتها هذه تأتي في سياق عملها على تحسين وخدمة التفاعل العام على المنصة.

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وبالتالي تشجيع المستخدمين على معاودة تسجيل الدخول للمنصة والتفاعل عبر حساباتهم المسجلة وغير النشطة، حيث صرح المتحدث الرسمي للشركة بأنهم بدأوا بإرسال الإنذارات المسبقة لعدد من المستخدمين محذرين إياهم بأن حساباتهم ستحدف بشكل دائم نظراً لعدم تسجيل الدخول للمنصة لفترة طويلة.

حيث أضاف أن عملية حذف الحسابات لن تقتصر على يوم محدد بل ستكون موزعة على مدى أشهر عدة. مما يعني أن بعد إنتهاء المهلة في 11 ديسمبر لن تبدأ عملية حدف جماعية للحسابات في اليوم التالي.

أما بالنسبة لتحرير وتوفير أسماء المستخدمين لتلك الحسابات المحذوفة..؛ فلم تحدد توتير فترة زمنية بعينها لإعادة اتاحتها لمستخدمين المنصة.

لكن في حال كنت من أصحاب الحسابات غير النشطة وتود الحفاظ على اسم المستخدم خاصتك ما عليك سوى تسجيل الدخول للمنصة عبر حسابك هذا ومن ثم إتباع التعليمات التي ستظهر لك من قبل المنصة قبل 11 ديسمبر المقبل أو ستفقد حسابك للأبد في حال كان لك خططاً لاستخدامه مستقبلاً.

