فيس بوك تُقدّم تطبيقها Viewpoints لتعبئة استطلاعات مقابل مبلغ زهيد

︎ :



.

أعلنت فيس بوك اليوم عن تطبيقها الجديد Viewpoints والذي هو عبارة عن تطبيق جديد لأبحاث السوق يكافئ الأشخاص على المشاركة في الاستطلاعات والمهام والأبحاث، وفي هذا السياق، تعتقد الشركة أن أفضل طريقة لتحسين المنتجات هي الحصول على رؤى مباشرة من الأشخاص الذين يستخدمونها، على أن يتم تجميع هذه المهام والأبحاث وكذلك الاستطلاعات لتحسين خدمات مثل فيس بوك وإنستجرام وواتساب وغيرها.

ولاستخدام التطبيق يجب عليك تقديم معلومات مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني وبلد الإقامة وتاريخ الميلاد والجنس، ويمكن للتطبيق سحب ذلك من حسابك على فيس بوك مباشرة، على أن تكون هذه الطريقة هي الوحيدة لتسجيل الدخول للتطبيق، بعد ذلك، ستتم دعوتك إلى “البرامج”، وهي استطلاعات تمنح عددًا محددًا من النقاط، وعند وصولك للنقطة 1000 ستُرسل فيسبوك لك مبلغ مقداره 5$ على حسابك الباي بال.

Advertisements

وفي هذا الشأن، أكدت فيس بوك أكثر من مرّة، أنها ستحرص بيانات مستخدمي التطبيق ولن يتم بيعها إلى أي جهة خارجية، كون أن Viewpoints هو فقط لتحسين منتجات الشركة، ومن جانب آخر..، ليست فيسبوك الشركة الكبيرة الوحيدة التي تعوّض المستخدمين عن إجراء الاستطلاعات، حيث هناك تطبيق Opinion Rewards من جوجل والذي كان وما زال الأفضل في حفظ البيانات ومراقبتها.

أخيرًا، إذا كنت ترغب حقًا في استخدام تطبيق Viewpoints من فيس بوك، فحاليًا يدعم مستخدمي أندرويد و iOS في الولايات المتحدة، وأشارت الشركة نيتها توفير طرق إضافية للأشخاص للتسجيل والتوسع في المزيد من البلدان في العام المقبل.

تحميل تطبيق Viewpoints على أندرويد.

تحميل تطبيق Viewpoints على iOS.

