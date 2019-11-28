ما علاقة مضغ الطعام بمرض السكري ؟

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. أكدت وزارة الصحة أن الأكل ببطء والمضغ الجيد يساهم بالعودة إلى مرحلة ما قبل السكري. وقالت وزارة الصحة في تغريدة لها عبر “تويتر”، صباح أمس الأربعاء، إن الأمر يستغرق 20 دقيقة تقريبًا لتخبر المعدة الدماغ أنها ممتلئة، ولهذا يجب الأكل ببطء والتوقف عن تناول الطعام قبل الشعور بالشبع.





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