هيئة «الأمر بالمعروف» توفِّر مصليات متنقلة في الأماكن العامة والمتنزهات بالقصيم

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات، التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.
85 ألف مصلٍ
وقد استفاد من هذه المصليات قرابة 85000 مصلٍ في عدة مواقع في منطقة القصيم، خلال الربع الأول من هذا العام 1441هجريًا.
من ناحيته، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة القصيم صالح بن علي العميرة، أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة القصيم، ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تفعيل المصلى المتنقل
وفي سياق ذي صلة، شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، في ملتقى «النحالين الأول»، والمقام بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك من خلال الحضور الميداني وتفعيل المصلى المتنقل التابع للفرع.
العمل وفق الخطة المرسومة
وأكَّد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة، أن جميع الهيئات بالمنطقة تعمل بالمهرجانات والمناسبات وفق الخطة الميدانية المرسومة، التي تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال حضور فرق الهيئة الميدانية والتنبيه للصلوات، وتقديم النصح والتوجيه والإرشاد، وتفعيل المصليات المتنقلة التابعة للرئاسة، ومعالجة الملاحظات في حال حدوثها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتحظى مثل هذه المشاركات بمتابعة ودعم الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
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