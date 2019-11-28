«الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم أنحاء المملكة.. الخميس

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ الخميس، لافتة إلى هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وعبر صفحتها الرسمية، قالت هيئة الأرصاد: ما زالت التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها)، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك على مناطق (حائل، القصيم، الشرقية والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض).

ولم تستبعد الهيئة تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، حسب توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

الخليج العربي

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

طقس الأربعاء

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد أعلنت عن توقعاتها بشأن الحالة المناخية السائدة، اليوم الأربعاء، على موسم الدرعية.

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وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الهيئة إن السماء ستكون غائمة جزئيًا، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15-35 كم/ ساعة.

الرطوبة تبلغ 80%

وأشارت الهيئة، إلى أن درجة الحرارة الكبرى بـ«موسم الدرعية» 28 درجة، والصغرى 15 درجة، وتبلغ نسبة الرطوبة 80%.

وفي وقت سابق، توقّعت «هيئة الأرصاد» في تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في عددٍ من مناطق المملكة.

تأثر سواحل جازان وعسير

وقالت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الحالة الجوية المتوقعة تشمل مناطق الباحة وحائل والجوف والحدود الشمالية وسواحل جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي تبوك والقصيم.

وفيما يلي بيان تفصيلي لهيئة الأرصاد، حول درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس: