نائب أمير جازان يلتقي الرئيس التنفيذي لمدينة الصناعات الأساسية والتحويلية

التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان الإمارة، الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المكلف المهندس عبدالهادي الجهني والوفد المرافق له.

جهود مشكورة

في بداية اللقاء، رحب نائب أمير جازان بالرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية والحضور، منوهًا بالجهود التي يبذلها القائمون على المدينة والشركات العاملة بها، راجيًا التوفيق والسداد للرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المعين وزملائه كافة؛ لتقديم كل ما يخدم المنطقة.

شرح مفصل

واستمع نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي عن الخطط المستقبلية للهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والمراحل المنجزة التي تحت التنفيذ وآلية العمل بالمدينة والمشروعات والبنى التحتية، وما تمتاز به مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من ميزات اقتصادية واستثمارية نسبية في عدد من المجالات، إضافة إلى ما اُعتمد مؤخرًا من مشروعات جديدة بالمدينة، وما تحظى به مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة.

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في خدمة الصالح العام

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، عن سعادته بلقاء نائب أمير جازان، وما استمع إليه من توجيهات، سائلًا الله تعالى أن يمد الجميع بالعون والتوفيق والسداد لكل ما يخدم الصالح العام، ويحقق الأهداف المرجوة.

التنمية البشرية

وأكَّد نائب أمير المنطقة، أهمية التنمية البشرية والاقتصادية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وتأثيرها الإيجابي على التخطيط العمراني للمشاريع المستقبلية، والاستفادة من الدعم الذي يلقاه القطاع الصناعي والاقتصادي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد بتخطيط وتشجيع الاستثمار بالمنطقة، بالإضافة إلى الدور الوطني للصناعات في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وقد حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد القصيبي.