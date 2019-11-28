سياسي / الدكتور منزلاوي يشارك في افتتاح معرض "فلسطين القضية الوطنية الأكثر عالمية"



نيويورك 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

شارك نائب مندوب المملكة العربية

وتأتي مشاركة المملكة العربية السعودية في المعرض استنادًا إلى موقفها التاريخي المساند للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على كافة حقوقه الإنسانية التي سلبها الاحتلال الإسرائيلي الجائر، وعن دعم المملكة لحق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره في ظل التوافق العالمي على هذا الحق المشروع.

// انتهى //

03:41ت م

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نيويورك 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسشارك نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء اليوم، في افتتاح المعرض الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني‬ بعنوان "فلسطين القضية الوطنية الأكثر عالمية".وتأتي مشاركة المملكة العربية السعودية في المعرض استنادًا إلى موقفها التاريخي المساند للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على كافة حقوقه الإنسانية التي سلبها الاحتلال الإسرائيلي الجائر، وعن دعم المملكة لحق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره في ظل التوافق العالمي على هذا الحق المشروع.// انتهى //03:41ت م0348

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