سياسي / الإيكواس تؤكد أن الانتخابات في غينيا بيساو جرت بظروف مقبولة



بيساو 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

أكدت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" الإيكواس" أن الظروف التي جرت بها الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي في جمهورية غينيا بيساو كانت مقبولة وهادئة.

وأضاف رئيس وزراء مالي السابق سوميلو بوباي ماغا الذي قاد مهمة المراقبة المكونة من 75 عضوًا، أن هذه الانتخابات كانت سلمية وودية، ولم نسجل حادثًا كبيرًا يستحق الشجب.

ورحب مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في الإيكواس الجنرال فرانسيس بهانزين بالموقف الجمهوري لقوات الدفاع والأمن التي لم تتدخل في الشؤون السياسية، لكنه حذر من أنه إذا كانت هناك عناصر غير خاضعة للرقابة، فعندئذ سنتدخل.

وشدد رئيس غينيا بيساو خوسيه ماريو فاز من جانبه أنه سوف يحترم النتائج التي سوف تسفر عنها الانتخابات الرئاسية.

تجدر الإشارة إلى أن 12 مرشحًا، من بينهم الرئيس الحالي خوسيه ماريو فاز، يتنافسون للفوز بالمقعد الرئاسي في غينيا بيساو، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة، ومن المنتظر في حالة عدم حصول أي من المرشحين على نسبة 50% إجراء جولة ثانية من الانتخابات يوم 29 ديسمبر المقبل.

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