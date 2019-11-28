اقتصادي / الاتحاد الإفريقي يدعو لاشتراك الجميع في إنجاح منطقة التبادل الحر القارية



أديس أبابا 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

دعا مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة ألبيرت موشانغا، إلى اشتراك الجميع في إنجاح منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وأطلق موشانغا هذه الدعوة، خلال انعقاد ورشة عمل حول تحضير اتحادات الشركات لتنفيذ منطقة التجارة الحرة المقرر في يوليو 2020 م بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقال المفوض الإفريقي إنه لا يمكن تفويت انطلاق هذا السوق المشترك، مؤكدًا ضرورة تعبئة مجتمع الأعمال من أجل تبنيه، داعيا إلى مكافحة الفساد والارتقاء بثقافة النزاهة حتى تحقق إفريقيا النجاح بفضل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وشارك 38 اتحاد شركات من القارة في هذا اللقاء الذي نظمه الاتحاد الإفريقي، والمصرف الإفريقي للتنمية، والمصرف الإفريقي للتصدير والاستيراد وشركاء آخرون.

وكانت اتفاقية "منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية" قد دخلت حيز التطبيق في مايو 2019م.

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