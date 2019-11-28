السعودية اليوم / تعليم ضمد يختتم دورة "دراسة الحالة ودورها في تحسين التحصيل الدراسي "



ضمد 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية، التي نفذها مكتب التعليم بمحافظة ضمد بعنوان " دراسة الحالة ودورها في تحسين التحصيل الدراسي "، وذلك بمركز التطوير المهني التعليمي بالمكتب.

وهدفت الدورة التي نفذها مدير وحدة الخدمات الإرشادية حافظ بن أحمد الحبيبي، بمشاركة مرشدي المدارس، واستمرت يومين، إلى التعريف بدراسة الحالة ومصادر اكتشافها ودورها في تحسين التحصيل الدراسي وعوامل نجاحها ومزايا وعيوب دراسة الحالة ، وكذلك إمداد المرشدين بالمعارف، والمهارات المتخصصة في العمل الإرشادي.

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