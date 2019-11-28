السعودية اليوم / اللواء الجلعود يترأس الاجتماع السنوي للأحوال المدنية



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

رأس وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود اليوم، الاجتماع السنوي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الذي يقام في مدينة تبوك ويستمر يومين تحت عنوان "نحو الارتقاء بجودة الخدمات"، بحضور الوكلاء المساعدين ومديري عموم الأحوال المدنية بالمناطق ومديري عموم الإدارات الرئيسية.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة بالارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية وبتنظيم العمل وتقييم الأداء ومتابعة التفاصيل المتعلقة بمعاملات المواطنين، بما يكفل إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة، وفق الأنظمة والتعليمات.

وأكد اللواء الجلعود خلال كلمته الافتتاحية على ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لهم، التي تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد وتحقق المنفعة للمستفيدين.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من أوراق العمل التي تضمنت تطوير آليات العمل في جميع الإدارات الرئيسة.

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23:50ت م

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