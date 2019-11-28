شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز منطقة إخلاء على 27 ألف متر مربع بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

أكملت الهيئة الملكية بالجبيل تخطيط وتجهيز منطقة الإخلاء والإيواء الواقعة غرب مدينة الجبيل الصناعية على طريق جو سمين على مساحة 27 ألف متر مربع وفق أحدث المعايير.

» غرفة عمليات

وأفادت الهيئة الملكية باكتمال توريد وإنشاء المباني والمرافق الخاصة بمنطقة الإخلاء، ويشتمل المشروع على 11 مبنى بمساحة 5 آلاف متر مربع وخيام إغاثة بمساحة 22 ألف متر مربع.

وعلمت ”الخليج 365” أن هناك تنسيقا لإقامة مواقع خاصة لإقلاع وهبوط الطائرات الهيلكوبتر وغرفة عمليات تضم مختلف القطاعات.

» رسالة تطمين

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وأكد م. ناصر السبعي منسق لجنة الجبيل للطوارئ «جماعة» أن منطقة الإخلاء تعد بمثابة رسالة تطمين لجميع الساكنين والعاملين بالجبيل الصناعية بوجود خطة طوارئ شاملة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنطقة عند حدوث أي مكروه لا قدر الله.

» تعاون مشترك

وأضاف: إن «جماعة» لديها خطط موضوعة وسياسة واضحة للجميع ولكافة الإدارات لتنفيذها وقت الحاجة. وأوضح أن اللجنة تعد أول لجنة تطوعية معنية بمكافحة الحرائق والكوارث الصناعية في المنشآت الصناعية التي تقع في حدود المحافظة، وتم تأسيسها قبل 30 عاما وبعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمنشآت الصناعية والمستشفيات من خلال التعاون المشترك والمنظم بين أعضاء اللجنة للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

» الحيطة والحذر

‫وتضم الجبيل الصناعية العديد من المجمعات الصناعية وتنتج الغازات ومواد خطيرة سريعة الاشتعال وعددا من الأنابيب التي تمد الشركات بالغاز من أرامكو السعودية، مع قرب الشركات من بعضها البعض ما يتطلب الحيطة والحذر؛ لتفادي أي كارثة -لا قدر الله-.‬