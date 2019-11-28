شكرا لقرائتكم خبر عن شاليهات ومواقع ترفيهية ضمن 75 فرصة استثمارية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

طرحت أمانة المنطقة الشرقية 75 فرصة استثمارية مختلفة الأنشطة كدفعة جديدة من الفرص المطروحة والمزمع طرحها خلال العام الجاري، فيما تواصل أمانة الشرقية دعم وتعزيز تنمية المنطقة بطرح فرص استثمارية مبتكرة بمختلف الأنشطة ومختلف مدن ومحافظات المنطقة. ومن بين هذه الفرص شاليهات ومواقع ترفيهية. وكشفت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح 75 فرصة استثمارية في حاضرة الدمام، مختلفة الأنشطة والمساحات وذلك تعزيزًا لمسيرة التنمية والخدمات في المنطقة ودعم رواد الأعمال والمستثمرين.

فيما تهدف الفرص المطروحة لتنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا وخدميًا والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج «جودة الحياة 2020» أحد برامج رؤية المملكة 2030، ودعمًا لرواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة بفرص مبتكرة.

وشملت الفرص المطروحة عددا من المواقع للاستثمار في أنشطة الشاليهات والمنتجعات الساحلية ومواقع ترفيهية ومجمع مطاعم وكافيهات ومواقع لاستثمار دراجات هوائية وفرصة للاستثمار في بوفيه قائم، بالإضافة إلى موقع للاستثمار في عيادة بيطرية ومركز صحي. كما طرحت أمانة المنطقة الشرقية ضمن حزمة الفرص المطروحة مواقع للاستثمار في المرافق العامة والحدائق وجسور المشاة، فيما شملت الفرص المطروحة مواقع للاستثمار في المستودعات وساحات التخزين ومركز نقل بضائع.