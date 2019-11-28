شكرا لقرائتكم خبر عن ردم وتسوية الشوارع بمخططي 122 و419 «بعزيزية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة الخبر العمل بمشروع ردم وتسوية الشوارع وأعمال طبقة الأساس بمخططي 122 و419 بالعزيزية جنوب الخبر. وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن المقاول بدأ العمل بالمشروع لاستكمال ردم وتسوية الشوارع بمخطط 122، وردم وتسوية جزء من شوارع مخطط 419، مشيرًا إلى أن مدة العمل بالمشروع 12 شهرًا، موضحا أن تلك الأعمال ستساهم في قيام الجهات الخدمية الأخرى بإيصال خدماتها بالمخططَين.

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