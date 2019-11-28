شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يكرم قائد العمليات المشتركة بالإمارة بعد انتهاء تكليفه والان نبدء بالتفاصيل

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس العقيد بندر الفرم، من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة تكليفه.

وعبر سموه عن شكره وتقديره للعقيد الفرم على جهوده التي بذلها أثناء فترة عمله في العمليات المشتركة، مؤكدا أن العمل في أي مكان من أجل خدمة الوطن هو شرف للإنسان، متمنيا سموه للعقيد الفرم التوفيق والسداد في قادم الأيام.