شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يكرم قائد العمليات المشتركة بالإمارة بعد انتهاء تكليفه والان نبدء بالتفاصيل
وعبر سموه عن شكره وتقديره للعقيد الفرم على جهوده التي بذلها أثناء فترة عمله في العمليات المشتركة، مؤكدا أن العمل في أي مكان من أجل خدمة الوطن هو شرف للإنسان، متمنيا سموه للعقيد الفرم التوفيق والسداد في قادم الأيام.
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