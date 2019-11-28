شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر تحتضن أول مركز صحي مجتمعي على مستوى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

افتتح التجمّع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أول مركز صحي وفق نموذج الرعاية الصحية الجديد المبني على التحوّل الصحي بأحد مجمّعات الخُبَر التجارية، ويُعدّ مركز الخبر الشمالية الانطلاقة الأولى على مستوى المملكة للمراكز الصحية المجتمعية، حيث يهدف المركز إلى تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والوقائية منها والعلاجية أيضًا على حدّ سواء.

وأكدت إدارة التجمّع الصحي بالمنطقة الشرقية أنه تمت إعادة فتح مركز الخبر الشمالية ضمن خطط تطوير المراكز الصحية، وجعلها نموذجية وفق رؤية المملكة 2030، لتلبي احتياجات ساكني الحي وتقليل أوقات الانتظار في المستشفيات المركزية، وتم اختيار موقعه بمجمع تجاري بشراكة مجتمعية تهدف إلى رفع الوعي وخلق بيئة صحية للمجتمع بتفعيل دور الأفراد الصحيين بإيجاد مكان يستقطب جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم، وحالاتهم الاجتماعية والصحية، سواء لزيارتهم للمركز أو للمشي.

وبيّنت أن المركز يضم عيادات تخصصية، كطبيب الأسرة، وعيادة للحوامل، والتغذية الصحية، وعيادة الطفل السليم إحدى برامج مسار نموذج الرعاية الصحية الجديد الذي يقدم جميع الخدمات التي يحتاجها الطفل من تطعيمات ومتابعة مع الطبيب، كما يوجد مختبر لسحب عيّنات الدم. إضافةً لوجود قسم للطوارئ للحالات العاجلة حسب فرز وتصنيف الحالات حسب الأولوية، وفق معايير طبية عالمية في ساعات عمل المركز من 8 إلى 4 مساء.

فيما يتضمّن المركز وجود عيادة للمدرب الصحي الذي صمّم لتمكين ودعم أفراد المجتمع الأصحاء وغير الأصحاء؛ لتحسين نمط حياتهم.