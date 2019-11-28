شكرا لقرائتكم خبر عن 850 ألف مستفيد من 4 مخططات سكنية جديدة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

كشف المخطط الإستراتيجي الذي نفذته أمانة محافظة الأحساء، بلوغ مساحة الكتلة العمرانية القائمة والمخططات المعتمدة المنمّاة في الأحساء 14640 هكتارًا، ويبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة.

» حصر ودراسة

وذكر أمين الأحساء م. عادل الملحم، أن المخطط عمل على حصر ودراسة المناطق غير المنمّاة، والتي بلغ حجمها 15000 هكتار، وتستوعب ما لا يقل عن 850 ألف نسمة، وهي المخططات السكنية الجديدة «ضاحية هجر، ومخططات جنوب الهفوف، ومخطط أحد في المبرز، ومخطط العياف في الجشة»، والتي سمحت أمانة الأحساء بإصدار رخص البناء فيها؛ نظير الحاجة للتوسّع العمراني خارج نطاق الواحة الزراعية.

» حصر المساحة

وأضاف م. الملحم أن الأمانة حصرت مساحة الأراضي البيضاء غير المخططة، والتي تبلغ 7000 هكتار، وتبلغ القدرة الاستيعابية من السكان لهذه الأراضي 350 ألف نسمة، وهي «شرق الجشة، المطيرفي، غرب مدينتي الهفوف والمبرز».

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» أراض زراعية

وأكد إضافة أراض زراعية ضمن النطاق العمراني المعتمد، بمساحة 4260 هكتارًا، تستوعب حوالي 200 ألف نسمة، بالإضافة إلى الأراضي التي تم البناء عليها، مشيرًا إلى ما تمّ إقراره مسبقًا من مدن وضواحٍ سكنية جديدة تخدم كافة مدن وقرى الأحساء بمساحة 12000 هكتار.

» مخطط إستراتيجي

وأشار مخطط أمانة الأحساء الإستراتيجي إلى نتائج وقوع مدينتي «الهفوف والمبرز»، ضمن أكبر 10 مدن على مستوى المملكة، ويغلب على المحافظة النمط المُركز، إذ تصل نسبة سكان التجمعات حول الهفوف والمبرز إلى حوالي 98.2% من إجمالي السكان، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الأحساء عام 1450هـ، من منظور الدراسات الديموغرافية والسكانية، إلى ما يقدر بـ2.28 مليون نسمة.