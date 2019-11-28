شكرا لقرائتكم خبر عن 22 قائدا للمرحلة الابتدائية في لقاء «تهيئة الاختبارات» بتعليم شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أقام مكتب التعليم بشرق الدمام لقاء لتهيئة مدارس المرحلة الابتدائية للاختبارات بحضور 22 قائدا من قادة المرحلة الابتدائية، قدمه مشرف القيادة المدرسية بمكتب التعليم بشرق الدمام محمد الشهري وذلك أمس في ابتدائية فلسطين بالدمام. وأكد مشرف القيادة المدرسية بمكتب التعليم بشرق الدمام محمد الشهري أنه من خلال اللقاء قدم العديد من العروض التي توضح فيها الآليات الخاصة بتنفيذ الأعمال وهياكل العمل ومهام اللجان في الفترة القادمة، كما تم عرض لمحة عن توزيع الدرجات وطرق تنفيذها عبر البرنامج والنماذج الورقية، وأكد الشهري أهمية الاستعداد الجيد وتنظيم العمل وتوزيع المعلمين على اللجان؛ ليعمل الجميع ضمن منظومة متكاملة لنجاح العمل. ونوه بضرورة الاعتماد على جدول المواصفات للاختبارات وعدم صياغة الاختبارات بطريقة عشوائية.

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