شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العديد يستقبل وفد البر بالمنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
واستمع سعادته والحضور للشرح المفصل عن الدراسة، وما يعود بالنفع لقاطنين المحافظة وتوابعها ولاقتراحهم بفتح مكتب لجمعية البر بالمحافظة.
كما أعرب عن شكره لوفد بر الشرقية لما قاموا به من دراسات خلال جولاتهم بمحافظة العديد.
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