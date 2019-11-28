شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العديد يستقبل وفد البر بالمنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

‏استقبل محافظ العديد سعد بن محمد العجلان وفد جمعية البر بالمنطقة الشرقية الاثنين الماضي لعرض نتائج الدراسة الميدانية للمحافظة، التي نفذتها الجمعية عبر مكتب استشاري متخصص. واستمع سعادته والحضور للشرح المفصل عن الدراسة، وما يعود بالنفع لقاطنين المحافظة وتوابعها ولاقتراحهم بفتح مكتب لجمعية البر بالمحافظة. كما أعرب عن شكره لوفد بر الشرقية لما قاموا به من دراسات خلال جولاتهم بمحافظة العديد.

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