شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 385 كجم مواد غذائية فاسدة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية م. عبدالله الشمري، أن مراقبي البلدية ومن خلال الجولات الميدانية ضبطوا شقتين سكنيتين تستخدمان كمستودع للتخزين ويتم فيهما إعداد وتحضير الأطعمة، بهدف توزيعها، من قبل عمالة وافدة، وإتلاف 385 كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وإثر ذلك تم إغلاق الشقتين تمهيدا لاستكمال الإجراءات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.
ودعا الشمري جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات.
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