شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ساعة معتمدة لمؤتمر «طب الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق صباح اليوم الخميس ولمدة 3 أيام متتالية أعمال مؤتمر صحة الجبيل الثاني لتخصصات طب الأطفال بـ 29 ساعة معتمدة، في مقر مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

وأوضح رئيس قسم الأطفال في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. ياسر القرني لـ«اليوم»: أن المؤتمر علمي طبي بحت موجه لأغلب تخصصات طب الأطفال، وتم اختيار الموضوعات المطروحة بناء على حاجة المجتمع، وبحسب الأمراض الشائعة والمنتشرة وفق ما يرى الأطباء خلال مزاولة المهنة، مع التركيز على الأمراض عالية الخطورة، التي تكون بحاجة إلى تواصل مستمر مع الممارسين الصحيين، للنقاش وتبادل الخبرات بين الأطباء كأمراض السكري، والسمنة عند الأطفال، وطب المراهقين، إضافة إلى الأمراض ذات العلاقة بالتشنجات الحرارية، وحالات الصرع، وإصابات الحوادث لدى الأطفال.

وأشار إلى أن المؤتمر يضم 40 متحدثا من المستشفيات التخصصية والمرجعية في المملكة، ويصاحب البرنامج العلمي للمؤتمر 5 ورش عمل مخصصة للممارسين الصحيين وأطباء الأطفال، لمناقشة الحالات الحرجة لديهم، إضافة إلى أمراض الغدد، والسكري، وأمراض الربو، كما تم تخصيص ورشة عمل للتمرض، للتعامل مع الأطفال الخدج، وحديثي الولادة.

يذكر أن المؤتمر يناقش 10 تخصصات دقيقة في طب الأطفال، عبر 9 جلسات عمل، تتضمن أغلب التخصصات في طب الأطفال، أبرزها: طب الأطفال في العناية المركزة، وأمراض الغدد الصماء، والجهاز الهضمي والأغذية، إضافة إلى أمراض الجهاز العصبي، وحالات الحوادث والطوارئ عند الأطفال.