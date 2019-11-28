شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 5190 طالبا على وسائل السلامة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس قسم السلامة بتعليم المحافظة فلاح الحربي، أن البرنامج يأتي ضمن المرحلة الأولى لعمليات تدريب وتأهيل المستهدفين في التعليم من معلمين وطلاب وإداريين؛ للوصول إلى بيئة مدرسية آمنة وسليمة.
من جهته، أكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم حفر الباطن منديل الحربي أن إدارة الأمن والسلامة تعمل على تنفيذ برامج تطويرية متنوعة في مجال الأمن والسلامة المدرسية، تم بناؤها على أسس علمية سليمة، تجمع بين الجانبين العلمي والعملي من خلال تنفيذ الممارسات التطبيقية لمجالات السلامة في البيئة المدرسية والاستفادة من البرامج التي يتم تدريب الطلاب عليها خارج المدرسة أيضا.
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