شكرا لقرائتكم خبر عن الوقوف على التطوير الصحي برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

أكد محافظ رأس تنورة عبدالرحمن الرشودي أهمية توفير الإمكانيات الضرورية التي تخدم التنمية الصحية للمجتمع، وتقديم أفضل الخدمات لكل قاصدي المجال الصحي؛ لما لهذا المجال من ركيزة قوية في بناء المجتمعات.

وشدد -خلال استقباله أمس مدير مستشفى رأس تنورة وصفوى العام فالح الدوسري ومدير الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي عباس الصادق- على ضرورة تنفيذ رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ٢٠٣٠، والتي جاءت في مختلف المجالات لا سيما المجال الصحي المهم للمواطنين والمقيمين والتي تعتبر مهمة في تطوير المسار الصحي بالمملكة.

ولفت الدوسري إلى أن عام 2020 سيشهد انطلاق عدة مبادرات صحية بالمحافظة، مشيرا إلى أن المستشفى سوف يركز على المبادرات والمشاركة المجتمعية. مبينا أن الشراكات المجتمعية انطلقت مع بلدية المحافظة وسوف تكون في الأيام المقبلة مع الدوائر والمؤسسات الأخرى بالمحافظة كالتنمية الاجتماعية ونادي الحي وغيره من الجهات، والتي سوف تعكس فائدتها على المجتمع ككل.