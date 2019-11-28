شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان القبول المبدئي بالأمن العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للأمن العام (رجال) على رتبة (جندي). أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للأمن العام (رجال) على رتبة (جندي). وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر زيارة بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط: www.jobs.sa



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