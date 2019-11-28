شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» تطلق مبادرة «القراءة الأسبوعية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي، مبادرة الصفوف الأولية التي حملت عنوان «5×10» الهادفة إلى تحسين مستوى طلاب المرحلة الابتدائية في مهارتي القراءة والكتابة.

وتستهدف المبادرة أكثر من 194.287 طالبا وطالبة في 10.778 فصلاً في مدارس مكة الحكومية والأهلية حيث يستفيد من هذه المبادرة 88.888 طالب في 269 مدرسة ابتدائية حكومية و8.534 طالبا من المدارس الأهلية في 36 مدرسة أهلية بما مجموعه 3.713 فصلا ويقوم بتعليمهم 5.880 معلما، بمعدل 300 دقيقة أسبوعية في كل مدرسة طوال أيام الأسبوع، فيما يستفيد منها 90.565 طالبة في 265 مدرسة حكومية، و6.300 طالبة في 62 مدرسة أهلية ويقوم بتعليمهن 4.218 معلمة.

من جهة ثانية، نفذت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، 1556 ورشة عمل بتعليم مكة لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم، حيث نفذت ورشتين على مستوى الإدارة، و16 ورشة على مستوى مكاتب التعليم، فيما تم تنفيذ 554 ورشة عمل في المدارس الحكومية للبنين، و92 ورشة عمل في المدارس الأهلية للبنين، إلى جانب 673 ورشة عمل نفذت في المدارس الحكومية للبنات، و219 ورشة عمل في المدارس الأهلية للبنات.

وناقشت الإدارة خلال الورش الخطط العلاجية للرفع من مستوى التحصيل الدراسي والتوجيه بعقد اجتماع على مستوى مكاتب التعليم مع مشرفي ومشرفات المكتب لمناقشة نتائج الاختبارات التحصيلية «المركزية» ووضع الأطر الإجرائية للمعالجة ورفع المستوى الدراسي لأبنائنا الطلاب والطالبات. كما ناقش الاجتماع على مستوى المدرسة النتائج لتحسين المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات وتجويد نواتج التعلم.