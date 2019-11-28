شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء «مهارات البحث» يوصون بتطوير نواتج التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

أوصى لقاء رؤساء ورئيسات مهارات البحث ومصادر المعلومات بإدارات التعليم بالمملكة، المنعقد بتعليم الطائف بمشاركة 94 مشرفاً ومشرفة تربوية، بتطبيق 9 بنود تعليمية.

وشملت التوصيات، ضرورة مواكبة تحديات المستقبل بتطوير العمل التربوي المتمركز على نواتج التعليم والتحصيل الدراسي، والعمل على تحديد الصيغة المناسبة بتحويل مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات من البرنامج العام الاختباري إلى النظام المشترك لبناء اللبنة الأساسية للاقتصاد المعرفي وفق رؤية ۲۰۳۰، وكذلك تطوير طريقة تقويم الطلاب في البحث العلمي بما يتواءم مع طبيعة مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات وفق النموذج المقترح في لقاء الطائف.

وخلص اللقاء إلى أهمية تحديد الكفايات التعليمية الأساسية المطلوبة لتدريس المادة من معلمي المادة المختصين وغير المختصين، وأهمية التدريب على البحث ومصادر المعلومات في مصادر المعلومات المطبوعة والإلكترونية، وإدراج التطبيقات الحديثة في تدريس المادة التي تتناسب مع التطور المعرفي مثل: بوابة المستقبل، برنامج زووم، الفصول الافتراضية، وعقد الدورات التدريبية للمعلمين على البرنامج والمشاريع التربوية التي تم عرضها في هذا اللقاء، كما أكد اللقاء على عقد مثل هذه اللقاءات التربوية لما لها من أثر تربوي في تزويد المشاركين بالأفكار والمبادرات التربوية حول المادة، وإصدار تعميم بتكليف 4 إدارات تعليمية وهي (جدة بنين، مكة بنات، بيشة بنين، وعسير بنين)، لدراسة أسلوب ومحتوى نماذج البحث العلمي ورفع التوصيات للإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة.