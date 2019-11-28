شكرا لقرائتكم خبر عن ملف نهار يعود من صحة الطائف إلى الهيئة الشرعية واستدعاء فني طوارئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

أكدت مصادر لـ«الخليج 365» أن الشؤون الصحية بالطائف أعادت إلى الهيئة الطبية الشرعية بالطائف ملف قضية الطفل نهار الحارثي، الذي تعرض قبل 9 أشهر للإهمال وتأخر استقبال حالته بقسم الطوارئ في مستشفى الملك فيصل بالطائف، ما تسبب في استئصال إحدى غدتيه التناسليتين بعد موتها بسبب تأخر التدخل العلاجي.

وأوضحت المصادر أن الصحة أكملت المطلوب منها في الملف، وأضافت أسماء المتهمين بالتأخير في استقبال حالة نهار، وتم استدعاء فني طوارئ للقضية، بعدما سقط اسمه من الأسماء السابقة، ما تسبب في اعتذار اللجنة الطبية الشرعية آنذاك عن النظر في القضية، بسبب عدم اكتمال الملف والأسماء المقرر التحقيق معها.

وفيما يتوقع أن تنظر الهيئة في القضية الأسبوع القادم، أكد سلطان الحارثي (والد الطفل نهار) لـ«الخليج 365» أنه سيواصل في قضية ابنه، في ظل ثقته في الله ثم في القضاء، لافتا إلى أنه سيتقدم للقضاء بدعوى على عدد من المسؤولين في مستشفيات وصحة الطائف لعدم تعاملهم مع قضية ابنه.