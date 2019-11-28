شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبو ظبي) وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء) في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني. كما كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، وأعضاء السفارة. ويلتقي ولي العهد خلال الزيارة إخوانه أصحاب السمو، وعددا من المسؤولين، ويترأس الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.



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