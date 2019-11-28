نائب رئيس الغرف السعودية: «مجلس التنسيق» سيخلق فرصا وظيفية في البلدين

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة منير محمد ناصر، أن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي له نتائج ملموسة في مختلف القطاعات والأعمال، سواء في مجال الاستثمار أو الصناعة، وسيكون له مردود على البلدين، وينعكس ذلك على المواطن في كلا البلدين، خصوصا في ظل العلاقة القوية التي تربط البلدين في ظل دعم القيادتين لهذا التنسيق. وسيتم التوقيع بناء على هذا التنسيق العديد من العقود التي تنصب في تحسين مستوى الاقتصاد في البلدين، وسيخلق الكثير من الفرص الوظيفية للمواطنين في البلدين، ويعمل على توسيع النطاق التجاري والاقتصادي، ويقدم دعماً لا محدوداً للقطاعات ذات الأولوية.

أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة منير محمد ناصر، أن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي له نتائج ملموسة في مختلف القطاعات والأعمال، سواء في مجال الاستثمار أو الصناعة، وسيكون له مردود على البلدين، وينعكس ذلك على المواطن في كلا البلدين، خصوصا في ظل العلاقة القوية التي تربط البلدين في ظل دعم القيادتين لهذا التنسيق. وسيتم التوقيع بناء على هذا التنسيق العديد من العقود التي تنصب في تحسين مستوى الاقتصاد في البلدين، وسيخلق الكثير من الفرص الوظيفية للمواطنين في البلدين، ويعمل على توسيع النطاق التجاري والاقتصادي، ويقدم دعماً لا محدوداً للقطاعات ذات الأولوية.

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