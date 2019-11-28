فهد بن سلطان: تطور «المدنية» يلمسه المواطن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن التطور الهائل الذي وصلت إليه خدمات الأحوال المدنية على أعلى المستويات أصبح يلمسها المواطن باستخدام كافة الإمكانات والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن عمل الأحوال المدنية يتطلب تضافر كافة الجهود بين إدارات الأحوال المدنية بالمملكة بما يكفل تقديم أفضل الخدمات.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، ومديري العموم بإدارات الأحوال المدنية بالمملكة، بمناسبة عقد الاجتماع السنوي السادس لمديري العموم بالمنطقة.
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