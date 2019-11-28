شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية: رفع جودة الحياة بدعم مجالات الاستقرار الأسري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

أكد أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، حرص القيادة الرشيدة على دعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميها وترفع جودة حياة أفرادها، منوهاً بالدور الذي تقوم به وزارة الإسكان في هذا الجانب، من خلال مبادرة الإسكان التنموي.

وقال ما نلمسه ونعيشه في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء ما هو إلا نتيجة لرؤية 2030 التي تهدف لتوفير كافة الخدمات لكافة المواطنين في كل مناطق المملكة وتمكينهم من أسباب العيش الكريم والمساهمة في بناء وطنهم.

جاء ذلك خلال تسليمه في ديوان الإمارة أمس، مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لـ145 أسرة، التي تمثل الدفعة الثانية من خطة التسليم، والتي تغطي احتياج الأسر بالمنطقة، من مستفيدي الإسكان التنموي، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من المسؤولين والمواطنين.

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من جانبه، ثمن وزير الإسكان، الدور الذي تؤديه الجمعيات الأهلية عبر شراكتها مع الإسكان التنموي، من المساهمة بتسليم المساكن، ومن دور بارز لضمان سرعة وصول الدعم الحكومي للأسر المستحقة.

من جهة أخرى، استعرض الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، خطط وزارة الإسكان وبرامج الدعم السكني التي تقدمها للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية، وجهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بجميع فئاتهم، وخطط سير المشاريع السكنية، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وعددا من مسؤولي الوزارة.

وقدم الحقيل عرضا تناول أبرز إحصائيات العرض والطلب للوحدات السكنية بالمنطقة، ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والمنتجات السكنية، وأعداد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع.