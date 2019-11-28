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عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي أن محكمة القضاء في الإمارات أصدرت حكمًا يقضي بإدانة الطرفين مريم حسين بالسب والقذف، وصالح الجسمي بالسب والقذف، وتم الحكم بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفةً بين الطرفين، بالإضافة إلى إغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر، كما سيتم دفع 5 آلاف درهم كغرامة متبادلة.

غرامة

إلى جانب ذلك ستقوم مريم حسين بدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وفاء الخالدي. وذكر صالح الجسمي عبر حديثه في السناب شات أن المحكمة قد برأت مريم حسين من تهمة التصوير وهي القضية الرئيسة، وهو ما يعدُّ حكمًا ابتدائيًا ويحق له الاستئناف لاحقًا، وأشار الجسمي إلى أنه سيذهب مباشرةً إلى المحكمة لتسديد الغرامة وتسليم هاتفه المحمول، وسيقوم باستئناف جميع الأحكام الصادرة.

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بعد ”الفيديو الفاضح” : تطورات مفاجئة في محاكمة الفنانة مريم حسين والإعلامي صالح الجسمي (شاهد)

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بداية الأزمة

وكانت الأزمة قد اشتعلت العام الماضي بين مريم حسين والإعلامي صالح الجسمي، عندما أعلن الأخير أنه يريد مقاضاتها على خلفية انتشار فيديو مصور نسب إليها وصف بالإباحي، وعلق عليه آنذاك: “مريم حسين لا تكفّ عن المغامرات ودائمًا تحاول أن تصنع لنفسها النجاح، لكن بطريقة خارجة عن اللياقة”. وأصر الشقيق الأكبر للفنان حسين الجسمي على عدم التنازل عن القضية، معلنًا رفضه لأية وساطات من أي شخص مهما كان منصبه.