توقع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، تكوّن سحب ممطرة مساء اليوم الأربعاء، على أجزاء من حائل والشمالية والجوف، متوقعًا توسع الحالة لتشمل القصيم وشمال الشرقية والكويت.
وحول طقس إجازة الأسبوع من 1 / 4 / 1441هـ إلى 3 / 4 / 1441هـ، توقع أن تكون الأجواء جيدة معتدلة نهارًا باردة ليلاً. وقال “الحصيني” لمحبي التنزه والرحلات البرية: “اكشتوا واحتاطوا الأماكن المفتوحة”، ناصحًا بارتداء ملابس شتوية متوسطة لسكان الرياض والقصيم والشمالية والجوف وحائل ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، وفضل ارتداء ملابس شتوية خفيفة لأهالي المدينة والشرقية، أما السواحل الغربية ومكة فالملابس المناسبة لأجوائها الملابس الربيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر “الحصيني” يرسم خريطة توقعات نهاية الأسبوع والملابس المناسبة لـ”الكشّاتة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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