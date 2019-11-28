شاهد.. توقيع ولي العهد يحظى باهتمام رواد مواقع التواصل

حظيت صورة لتوقيع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أسفل كلمته التي كتبها في سِجل زيارات قصر الوطن في أبوظبي، خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي أُجريت له اليوم (الأربعاء)، باهتمام رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وتُظهر الصورة كلمات تشير إلى تمنِّي ولي العهد تحقيق التكامل بين البلدَيْن تحت توجيهات القيادة الكريمة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان –حفظهما الله-.

وحول انطباعه عن التوقيع كتب أحد المغردين قائلاً: “في توقيعه ثقة تامة في تحقيق إنجاز يسجَّل للوطن، والمشاركة في تحقيق رؤية تريدنا أن نسبق المكان والزمان”. وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الإماراتية، وكان في مقدمة مستقبليه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.