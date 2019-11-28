وزير الثقافة يُعلن فوز المملكة بعضوية التراث العالمي في اليونسكو

أعلن وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الأربعاء، فوز المملكة لأول مرة بعضوية التراث العالمي في منظمة اليونسكو.

وقدّم وزير الثقافة شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على دعمهما المستمر للقطاع الثقافي، حيث يأتي ذلك بعد فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة.