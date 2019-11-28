استبعاد المُكتَتِب في أسهم #أرامكو من دعم #حساب_المواطن !!

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ، رسالة تزعم استبعاد المكتتب في أسهم أرامكو من حساب المواطن .

وكانت الرسالة مفادها : ” جميع الأفراد الذين تم اكتتاب أرامكو بأسمائهم يعتبرون مستثمرين ولا يحق لهم حساب المواطن ، واعتباراً من الشهر القادم يستبعد أي مستثمر بسوق الأسهم من دعم الكهرباء والبنزين للفرد المكتتب ، ويعتبر من ذوي الدخل المرتفع” .

من جانبها أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات أن الرسالة المتداولة ليس لها أساس من الصحة ، وقالت في تغريدة على تويتر : ما يتداول عن إستبعاد وإيقاف حساب المواطن عن كل من إكتتب في أرامكو» غير صحيح, وتم نفي الإشاعة رسمياً من خلال الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

من جهة أخرى رد حساب المواطن على سؤال أحد المستفيدين عن استبعاده من الدعم لاكتتابه في أرامكو ، وأكد أن الاكتتاب لا يؤثر في حساب المواطن مؤكداً : ” في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم “.